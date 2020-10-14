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Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi koronavirüse yakalandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik koronavirüse yakalandı.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 14.10.2020 15:53 Son Güncelleme: 14.10.2020 15:56 ABONE OL
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi koronavirüse yakalandı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik koronavirüse yakalandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de pandemiye yakalanan tıpçılar arasına girdi.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de etkisini sürdürmeye koronavirüs salgını, sağlık çalışanlarını da olumsuz etkiliyor.

Van'da pandemi süresince aralıksız mücadele veren isimlerden olan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik de korona virüse yakalandı. Evinde tedavisine devam eden Çelik'in hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi koronavirüse yakalandı
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