16 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Yıldırım operasyonları kapsamında Hakkari Kato Marinos'ta 8 PKK'lı terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak" dedi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında da saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü.
Diğer taraftan 27 Ağustos'ta güvenlik güçlerine teslim olarak ailesine kavuşan "Botan Cudi" kod adlı Vedat Göktaş'ın (24), terör örgütü PKK tarafından 30 Temmuz'da "çatışmada öldüğü" duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.