16 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Yıldırım operasyonları kapsamında Hakkari Kato Marinos'ta 8 PKK'lı terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak" dedi.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında da saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü.Diğer taraftan 27 Ağustos'ta güvenlik güçlerine teslim olarak ailesine kavuşan "Botan Cudi" kod adlı Vedat Göktaş'ın (24), terör örgütü PKK tarafından 30 Temmuz'da "çatışmada öldüğü" duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.