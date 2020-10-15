Adana polisinden torbacılara geçit yok!

Adana'da polisin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine düzenlendiği operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi ve operasyon için düğmeye bastı. Daha önce tespit edilen adreslere eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon anları ise hem havadan hem de karadan saniye saniye dronle görüntülendi.

Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların sorguları emniyette sürüyor.