Adana’da kan davası çatışması: 5 tutuklama

Olay 10 Ekim'de merkez Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Nisan 2010 tarihinde iddiaya göre Fatih Turhan 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından öldürüldü. Ancak Turhan ailesi Fatih Turhan'ın öldürülmesinden 30 yıldır aralarında husumet olan Zümrütyaprak ailesini sorumlu tuttu.

Volkan Turhan arkadaşı Barhan Turhan ve olayla alakası olmayan müzisyen Osman Simhak otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra geniş çaplı araştırma yapan cinayet masası ekipleri olayın zanlıların Abdulsamet A. Umut A. , Kerem U. olduğunu azmettirenin ise Durmuş Z. olduğunu belirledi.

Ekipler şahısları yakalamak için düğmeye bastı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda zanlılar yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan 4 kişinin tutuklandığı gün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi önünde olayla bağlantılı olarak İhsan Can T., Günay Can G.'yi Zümrütyapraklar ailesi ile bağlantılı olduğu için bacaklarından vurdu. Zanlı polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.