Adnan Oktar davasında son dakika! Terörist Gülen videosu başına dert açtı!

İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde görülen davada bu hafta Adnan Oktar'ın, ek iddianamelere karşı savunmaları alınmıştı. Bugün ise mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapıyor. 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada heyet, tarafların taleplerini alıyor. Dört gündür devam eden duruşmalarda mahkeme heyeti Adnan Oktar'a video da izlettirdi. Davadaki son dakika gelişmesinde Oktar'ın Gülen hakkında söylediği sözler soruldu ve avukatının izlettiği videodaki detay mahkemenin dikkatinden kaçmadı.

Videolarda Oktar'ın, Gülen'e övgüler dizdiği görüldü. "Fetullahçı Terör Örgütüne yardım" ile de suçlanan Oktar, daha önce birçok kez FETÖ'ye karşı olduğunu, Fetullah Gülen'i de kötülediğini iddia etmişti.

TERÖRİSTBAŞINI "FETULLAH HOCA ADAM MI KESMİŞ?" DİYE SAVUNUYORDU

Ancak mahkemede izlenen videoda Oktar, Gülen'i öven en az 300 konuşması olduğunu söylüyor. Adnan Oktar'ın kapatılan A9 televizyonunda yaptığı konuşmalarının yer aldığı videoda Oktar, "Fetullah Hoca mülayim bir insan, şefkatli, yurtdışında durması da benim acayibime gidiyor. Ben daha da olmazsa gidip hocamı alıp gelecem ben buraya yani. Hakikaten bana biraz garip geliyor bu yani, niçin yani ne yapmış, adam mı kesmiş, yol mu kapatmış, gasp mı etmiş, hayır hiçbir şey yapmamış ki. Hiçbir suçu yok" diyor.