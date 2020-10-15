Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajda "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. Aliyev'in mesajı birkaç saat önce verdiği bir demeçte sarfettiği "İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere asla bir saldırımız olmadı. Tüm hedeflerimiz askeri. İşgalden kurtarma operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Azerbaycan ordusu büyük adımlar attı. Bu konuyla ilgili açıklama zamanı gelince yapılacak" sözlerinden sonra yayımlaması dikkat çekti.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan kanalı AZ TV'ye verdiği röportajda da Rusya ve İran'a atasözüyle net mesaj verdi: Rusya'nın Ermenistan'da 5 bin askeri var. Rusya ve İran Ermenistan'da sınır hizmeti görüyor. Ama bizim askerlerimiz arasında Türkiye askeri yok. Bizi kimse itham etmesin. 'Açarıq sandığı tökerik, pambığı! (Açarız sandığı,dökeriz pamuğu). Bu bir atasözü...RUSYADışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı iki bakanın Dağlık Karabağ'da son durumu değerlendirdiğini duyurdu.