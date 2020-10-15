Bingöl'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılmaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Yayladere ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, teröristlerin kullandığı ve içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan 3 sığınak tespit edildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.Terör örgütü PKK'nın 'öldü' yalanını SABAH deşifre etti! Son dakika haber: “İşimizi hallettik” sandılar... Suçüstü yakalandılar...