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'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılmaz hale getirildi

'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:25 ABONE OL
Bingöl'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılmaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Yayladere ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, teröristlerin kullandığı ve içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan 3 sığınak tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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Bingöl'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılmaz hale getirildi
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