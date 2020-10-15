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Bisiklet sporcusu Zeynep kaza kurbanı

Giriş Tarihi: 15.10.2020 ABONE OL
Bisiklet sporcusu Zeynep kaza kurbanı
İzmir'in Menemen ilçesinde antrenman yaparken kamyon çarpan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yapan Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Aslan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptığı açıklamada, kaza haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Aslan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Aslan'ın son olarak iki ay önce Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda birincilik elde ettiği öğrenildi.
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Bisiklet sporcusu Zeynep kaza kurbanı
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