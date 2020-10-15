Ermeni saldırılarına karşı sivil şehitler gece karanlığında defnedildi

BİR KIZ VE BİR ERKEK ÇOCUĞU VARDI

Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarından Müşrek Hasanov, "İskender, annesini defnetmek için mezarlığa gitmişti. Maalesef defin işlemleri sırasında saldırı meydana geldi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu vardı." ifadelerini kullandı.

Hasanov, saldırı sırasında yaklaşık 15 kişinin mezarlıkta olduğunu belirterek, "Maalesef damadım Perviz de olay yerinde hayatını kaybetti. Onun da ikiz çocukları vardı." dedi.