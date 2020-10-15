Fethiye orman işletme müdürü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta orman koruma memurlarına yönelik operasyon devam ediyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün bir orman bir orman muhafaza memurunun rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmasının ardından yeni bir gözaltı daha gerçekleşti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. göz altına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki sorgusu ardından G.Z. 'zimmetine para geçirmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ve yeni göz altıların olacağı öğrenildi.