Gece yarısı deve operasyonu!

Bursa'da Suriye uyruklu Ahmet J.'nin kesmek için aldığı deveyi kamyonetin arkasına bağlayarak götürmesi vatandaşları kızdırdı. Kamyonetin peşinden uzun süre koşan ve parkta oturan gençlerin yardımıyla aracı durduran vatandaşlar deveyi kurtarıp polise haber verdi.

Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında bir devenin bağlı olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve Yıldırım devriye ekipleri kamyonetin yakalamak için çalışma başlattı. Kamyonetin arkasında koşturulan deveyi fark eden diğer sürücüler de aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Vatandaşlar tarafından durdurulan kamyonetin yanına gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J'yi araçtan indirip deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.

Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri deveyi kamyonete bağlayarak sürükleyen sürücü Ahmet J'ye hayvana eziyet etmek suçundan adli işlem yaparken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca Ahmet J'ye ait kamyonet de çekici yardımıyla trafik otoparkına çekilerek bağlandı. Ahmet J. ifadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği'ne götürülürken el konulan deve ise Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.