Son dakika haberi: Hastane mutemedinden milyonluk vurgun! Başhekim görevinden istifa etti

Son dakika: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesinin Veri Hazırlama Birimi'nde 4 yıldır mutemet olarak görev yapan Y. B. pandemi sürecindeki yoğunluğu fırsat bilip, iddiaya göre nöbet listeleri için akıl almaz bir plan hazırladı. Hastanede görev yapan personelin nöbet listelerini düzenleyen Y.B., listelerdeki bazı isimleri çıkartıp yerine yeğeninin ismini yazdı. Ezine'de bir markette kasiyer olarak görev yapan yeğeni H. G.'yi hastanede görev yapıyormuş gibi gösteren Y, B. kimi zaman asistan, kimi zaman doktor olarak listeye dahil etti. Personel listesini ve personelin İBAN bilgilerini bankaya bildiren mutemet Y.B. bu sayede bir ayda 257 bin TL'yi yeğeninin hesabına aktardı.

5 MİLYON TL'LİK VURGUN, BAŞHEKİM İSTİFA ETTİ

Aynı yöntemle uzun süredir zimmetine para geçiren Y.B.'nin akıl almaz vurgunu, hastanenin pandemi sürecinden çıkmasıyla banka tarafından tespit edildi. Y.B. olayın ortaya çıkmasının ardından üniversite yönetimi tarafından açığa alınırken, 4 yılda yolsuzluğun 5 milyon Tl yi bulduğu belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından hastanede uzun yıllardır görev yapan hastane başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, görevinden istifa etti. Rektörlük Akdur'un istifasını kabul ederken yerine Prof. Dr. Muammer Karaayvaz atandı. Hastane yönetimi cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ümit ERKAN DEMİRCAN /SABAH