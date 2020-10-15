HDP'li Garo Paylan'dan ABD'ye şikayet: Azerbaycan Türk silahlarıyla Ermenistan'ı eziyor

Azerbaycan Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda büyük üstünlük sağladı. Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için var gücüyle mücadele eden Azerbaycan ordusunun elindeki en önemli güçlerden birinin Türk menşeili silahlar olduğu da biliniyor. Öte yandan Türkiye, Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a desteğini her fırsatta dile getiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Türkiye olarak en başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu söylüyoruz." açıklamasını yaptı.

ALİYEV: KARDEŞLİĞİMİZİN GÖSTERGESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Türkiye bu meselede her zaman olduğu gibi bizi açık ve net bir şekilde destekledi. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları kardeşliğimizin göstergesidir." dedi.

GARO PAYLAN, AMERİKAN MEDYASINA DERT YANDI!

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise New York Times için kaleme aldığı "Türkiye'nin askeri maceraları, ülkede özgürlüğü nasıl azaltıyor?" başlıklı yazısında, Türkiye'yi uluslararası arenada şikayet etti.

"TÜRKİYE AZERBAYCAN'I GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYOR"

"Türkiye, bu savaşta etnik bağlarını paylaştığı Azerbaycan'ı güçlü bir şekilde destekliyor." diyen Paylan, ülkesini Amerika'ya şikayet etmekten geri durmadı ve ifadelerini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ateşkes çağrılarını reddetti; Azerbaycan'a savunma teknolojisi, insansız Hava Araçları ve propaganda mekanizmalarıyla destek verdi." şeklinde sürdürdü.