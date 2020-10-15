İlk fidanlar toprakla buluştu

Hatay'daki yangın sonrası İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Meslek Yüksek Okulu'nda (İMYO) fidan dikimi gerçekleştirildi. Yangında en fazla etkilenen alanlardan biri olan İMYO Kampüs çevresinde yapılan törene Kaymakam İskender Yönden, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci katıldı. Kaymakam Yönden, "Sayın Valimizin başkanlığında yapılan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ağaç dikme uygulamasının bugün ilk örneğini İskenderun Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirdik. Tahminen 400 hektar bir alanda kayıplar değerlendirilecek. Türkiye genelinde 11 Kasım'da yine aynı birliktelikle ağaç ekmeye devam edeceğiz" dedi.