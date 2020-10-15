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İşçi servisi yaptı 15 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Suruç yolunda meydana gelen kazada otomobil ve işçi servisi çarpıştı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:40 ABONE OL
İşçi servisi kaza yaptı 15 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Suruç yolunda meydana gelen kazada otomobil ve işçi servisi çarpıştı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sürücülerin direksiyon hâkimiyetlerini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Minibüs ve işçi servisinin çarpıştığı kazada aldıkları darbeler ile ilk belirlemelere göre 15 yaralı olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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İşçi servisi kaza yaptı 15 kişi yaralandı
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