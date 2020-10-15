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'da DHKP-C operasyonu

'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 02:34 ABONE OL
İstanbul'da DHKP-C operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00:30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

BASKIN YAPILAN ADRESLERDEN BİRİ DE ZEYTİNBURNU

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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İstanbul'da DHKP-C operasyonu
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