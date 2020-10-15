İstanbul’da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'nde terör örgütü DHKP/C ye yönelik operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen ortak çalışmalarda Okmeydanı'nda bulunan bir kültür merkezine operasyon düzenlendi.





Terör örgütü güdümünde hareket eden İdil Kültür Merkezi ve Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği, (TAYAD) isimli STK'nın faaliyetlerini yürüttüğü adreste silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 14 Ekim 2020 tarihinde saat 12.00 sıralarında baskın yapan Terörle Mücadele polisleri 7 kişiyi gözaltına aldı.





Adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor.