İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü güdümünde hareket eden İdil Kültür Merkezi ve TAYAD'ın (Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği) faaliyetlerini yürüttüğü adreste silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi edinmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 14 Ekim 12.00 sıralarında adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.