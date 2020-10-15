‘İttifak ortaklarınıza şirin görünmek için birliğimizi bozmayın’

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nın PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yasakladığı "Bêrû" (Yüzsüz) adlı sözde tiyatro oyunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde de gündeme geldi.CHP grubunun "Kürtçe olduğu için yasaklandı" açıklamasına AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş sert tepki gösterdi. Gökkuş, "Oyun Kürtçe olduğu için yasaklanmış değildir. Rahmetli Ahmet Kaya, 'Kürtçe kaset yapacağım' dediğinde onu yuhalayanlar, çatal atanlar, kendi öz vatanında yaşayamaz hale getirenler, bugün Kürt kardeşlerimizin dillerini istismar etmektedir. İttifak ortaklarına şirin görünmek için birliğimizi bozmaya çalışmayın" dedi.Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin de, "Oyunu organize eden Mezopotamya Kültür Merkezi irdelendiğinde bu yapının terör ile iltisaklı olduğu çok açık şekilde görülmüştür" ifadesini kullandı.