Kayserili işadamı Hatay’a 3 bin 838 bin fidan bağışladı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlara dikilmek üzere Kayserili İşadamı Kerim Karakoç, 3 bin 838 fidan bağışında bulundu.

Hatay'daki yangının yürekleri yaktığını belirten işadamı Kerim Karakoç, güçlü Türkiye'nin bunun altından da kalkacağını belirterek; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütü PKK'yı artık dağlarda barınamaz hale getirdi. Son çırpınışlarını yapan PKK şimdi de ormanlarımıza musallat oldu. Ormanlar milletlerin değil, tüm dünya insanlarının ortak değeridir. Hatay'da yanan ormanlarımızla ciğerlerimiz yansa da millet olarak bunun altından kalkmasını da biliriz. Hainlere inat küle dönen alanlarımızın yeniden yeşile dönmesi için 3 bin 838 fidan bağışında bulundum. Tüm işadamlarımız ve hayırseverlerimizi Hatay için fidan bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.