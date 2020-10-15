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Kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

'da polis tarafından gerçekleştirilen kumar operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiye 7 toplamda bin 350 lira para cezası kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 15:15 Son Güncelleme: 15.10.2020 15:15 ABONE OL
Kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Olay, Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri mahalledeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında, kumar malzemesi olduğu değerlendirilen çok sayıda okey ve iskambil kağıtları ile 3 zar ele geçirildi. Ekipler evde bulunan 6 kişiyi gözaltına alırken şahıslara toplam da 7 bin 350 lira ceza kesildi.

Öte yandan, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alınan ev sahibi M.N., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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