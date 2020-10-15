‘Oruç Reis gücümüzü gösteriyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kurmaylarıyla bir araya geldiği AK Parti MYK toplantısında Doğu Akdeniz ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi:Yunanistan'a zaman kazandırmak istediler. Ama biz bunu erken fark ettik. Şu anda güçlü bir durumdayız. Hiçbir zaman haklarımızdan taviz vermedik. Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda istediği noktada.Oruç Reis'in yeniden gitmesi bizim gücümüzü gösteriyor. Gitmemiş olsaydı, kazanımlarımızdan vazgeçmiş olurduk. Diplomasi kanallarını sonuna kadar kullanıyoruz. Haklarımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Ermenistan ve Suriye konusunda sözü geçen ve güçlü bir konumda. Zannettiler ki sessiz kalacağız.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet göstereceği lokasyona vardığını belirterek, "Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki sismik kabloları denize sermeye başladı. Testler başladı ve ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. İlk etapta, 10 günlük bir çalışma programımız var" dedi. Dönmez Kanuni sondaj gemisinin önceki gün Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrılıp Haydarpaşa Limanı'na doğru yola çıktığını hatırlatarak, "Burada kule söküm işlerini yapacağız. Gemimiz, kasım sonu gibi Zonguldak'taki Filyos Limanı'na intikal edecek. Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından, Karadeniz'de artık Fatih ile birlikte sondaja başlayacak" diye konuştu.