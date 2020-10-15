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’da esrarengiz

’nın Eyyübiye ilçesindeki Akçakale yolu üzerinde bulunan boş bir tarlada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, olay yerine gittiklerinde alevlerin tarlada bir çukurdan çıktığını gördü. Esrarengiz uzun çalışmalar sonucu ancak söndürülebilmesi dikkat çekti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:19 Son Güncelleme: 15.10.2020 09:37 ABONE OL
Şanlıurfa’da esrarengiz yangın

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Akçakale yolu üzerinde bulunan boş bir tarlada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, olay yerine gittiklerinde alevlerin tarlada bir çukurdan çıktığını gördü.

Alevleri söndüremeyen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir olayla karşılaştı. Alevlerin arsadaki bir çukurdan yükseldiğini gören ekipler, tazyikli su ile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın bir türlü sönmedi.

Uzun çalışmalar sonrası yangın ancak söndürülebildi. Yapılan incelemede bölgeden herhangi bir doğalgaz hattının da geçmediği belirlendi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında devam eden yangının metan gazından olabileceği tahmin ediliyor.

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Şanlıurfa’da esrarengiz yangın
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