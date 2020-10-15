Son dakika: 17 ilde yakalanmışlardı! 13'ü tutuklandı

Skype üzerinden grup oluşturarak aralarında çocuk istismarına yönelik paylaşımlar yapan ve operasyonla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen suç içerikli dijitaller İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin; çocukların cinsel istismarını engellemek için düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.





Siber Polisleri, aralarından "Skype" üzerinden grup kurarak çocuk istismarına yönelik paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 17 ilde 39 adrese eş zamanlı baskın yapmıştı. Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta toplam 22 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştu. "Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma" suçundan ötürü yasal işlem yapılan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen suç içerikli dijitaller İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.