Son dakika: Beşiktaş'taki silahlı saldırıda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaralayan avukat İbrahim S. adliyeye sevk edildi. İbrahim S.'nin villaya bakmaya gittiğinde kendisine saldıranlarla kavga ederken silahını ateşlediğini, yaralama maksadının olmadığını söyledi. Konuyla ilgili avukat İbrahim S'nin ates attiği anlara dair görüntüler orata çıktı.

Olay akşam saatlerinde Beşiktaş, Levazım Mahallesi, Yeni Bahar Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Gezeteci Selahattin Duman'a ait villayı satın almak isteyen avukat İbrahim S. satılık villaya gitti. Burada komşu villa sahibi Engin M. ve arkadaşları ile tartışan İbrahim S. arasında arbede çıktı. Bu sırada saldırıya uğradığını iddia eden İbrahim S. silahını ateşledi.



Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu yaralayan İbrahim S. bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli Avukat İbrahim S. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine getirilerek ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İbrahim S. Dün Beşiktaş araştırma Amirliğinden adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında İbrahim S.'nin yakınları basın mensuplarını tartaklayarak görüntü almasını engellemeye çalıştı. Gazetecilerle İbrahim S.'nin yakınları arasında yaşanan gerginlik araya polis ekiplerinin girmesiyle sona erdi.

Avukat İbrahim S. ise polise verdiği ifadesinde Selahattin Duman'ın villasını almak istediğini, emlakçı ile Levazım Mahallesinde satlık villayı gezerken yan villada bulunan şahısların saldırısına uğradığını belirtti. Yaşanan arbede sırasında darp edildiği, için kendisini kurtarmak için yere bir el ateş ettiğini şahısın yaralandığını sonradan gördüğünü söylediği kaydedildi.



Adliyede hakim karşısına çıkarılan İbrahim S. 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.