SON DAKİKA! Ermenistan'dan çirkin kampanya! Karalama videosu ile Avrupa'yı yaptırıma çağırdılar

Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ'ı işgal eden ve Azerbaycanlı sivillere saldırarak katliam yapan Ermenistan, farklı alanlarda da Türkiye'ye saldırarak Azerbaycan'ı yalnızlaştırma çalışmalarına başladı. Sahada hak ettiği karşılığı en şiddetli biçimde gören Ermenistan bir son dakika hamlesiyle lobicilik faaliyetlerine ve karalama kampanyalarına başladı. Türkiye'nin Azerbaycan safında yer almasını engellemek için dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan Ermeni lobileri, yayınladıkları bir video ile alay konusu oldu.

KOMİK DURUMA DÜŞTÜLER

Sosyal medyada bir video, Ermenistan destekçisi ve ya Ermeni kullanıcılar tarafından dolaşıma sokuldu. Türkiye'yi karalamak için hazırlanan video, Türk sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

SON DAKİKA TÜRKİYE'YE KARŞI VİDEOLU KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Türkiye'nin birçok ülke ile yaptığı işbirlikleri ve uzattığı yardım elini işgalcilik olarak göstermeye çalışan Ermeni lobileri, farkında olmadan Türkiye'nin tanıtımını yapmış oldu.