Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mısır Çarşısı'nda koronavirüs denetimi

Son dakika: 'nda koronavirüs denetimi

'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Müdürü tarafından yapılan denetimlerde esnaf sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:05 Son Güncelleme: 15.10.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika: Mısır Çarşısı'nda koronavirüs denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Kaymakamlığı tarafından İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan tarihi Mısır Çarşısı denetlendi. Fatih Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan ve beraberindeki heyet, çarşıda esnafı ve gelen ziyaretçileri sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyardı.

"MISIR ÇARŞISINDA DENETİMLERİ EKSTRA ÖNEMSİYORUZ"

Fatih Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını önemsiyoruz. Turizmin ve İstanbul'un merkezi olan bir noktadayız. Mısır Çarşısı'ndaki denetimleri ekstradan önemsiyoruz. Havalandırma ve dışa açılan noktaları daha az olan bir alandayız. Burada müşterilerin ve dükkan sahiplerinin bu kurala uyması burada ticaretin devam etmesi için önemli. Kapalı mekan olmasından dolayı bulaşıcı hastalığın daha yaygın bulaşacağı için buradaki denetimleri önemsiyoruz ve her yönden değerlendiriyoruz." dedi. Öte yandan çarşı esnafı da yapılan denetimlerin yerinde olduğunu ve her zaman yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Youtube'dan son dakika kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenler yandı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mısır Çarşısı'nda koronavirüs denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA