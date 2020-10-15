Son dakika: Mısır Çarşısı'nda koronavirüs denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Kaymakamlığı tarafından İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan tarihi Mısır Çarşısı denetlendi. Fatih Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan ve beraberindeki heyet, çarşıda esnafı ve gelen ziyaretçileri sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyardı.

"MISIR ÇARŞISINDA DENETİMLERİ EKSTRA ÖNEMSİYORUZ"



Fatih Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını önemsiyoruz. Turizmin ve İstanbul'un merkezi olan bir noktadayız. Mısır Çarşısı'ndaki denetimleri ekstradan önemsiyoruz. Havalandırma ve dışa açılan noktaları daha az olan bir alandayız. Burada müşterilerin ve dükkan sahiplerinin bu kurala uyması burada ticaretin devam etmesi için önemli. Kapalı mekan olmasından dolayı bulaşıcı hastalığın daha yaygın bulaşacağı için buradaki denetimleri önemsiyoruz ve her yönden değerlendiriyoruz." dedi. Öte yandan çarşı esnafı da yapılan denetimlerin yerinde olduğunu ve her zaman yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.





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