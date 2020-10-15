Son dakika: Pençe Harekatı’nda PKK’ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın Kuzeyi'ndeki Haftanin bölgesinde başlatılan "Pençe Kaplan Operasyonu" devam ediyor. Operasyon kapsamında, teröristlere ait 300 metre uzunluğundaki 6 bölmeli mağara ile sığınaklar ve barınaklar bulundu.





Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden "Pençe-Kaplan Operasyonu"nda Kandil'e ağır bir darbe daha vuruldu.

Özel eğitimli komandolar, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 300 metre uzunluğunda ve 6 bölmeli mağara ile birçok sığınak ve barınak tespit etti.

Mağara, sığınak ve barınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 1 adet Doçka, 70 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet roket mühimmatı, 2 adet havan mühimmatı, 300 adet Doçka mühimmatı, 1 adet Lançer, 1 adet roketatar nişangahı, 1 adet Kanas nişangahı, el yapımı patlayıcı için hazırlanmış pil blokları ve ateşleme düzenekleri, 1500 adet mekanik elektrikli fünye, 1 adet keskin nişancı dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.