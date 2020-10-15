Son dakika: RTÜK flaş Spotify açıklaması: Hazırlıklara başlandı

Spotify ile ilgili son dakika haberi: RTÜK, Spotify ile ilgili bir açıklamada bulundu. RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine uyarı vermişti. Netflix ve Amazon Prime gibi şirketlerle anlaşma sağlanırken dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'a ise 72 saat süre verilmişti.

SON DAKİKA: SPOTIFY LİSANS ALACAK

Türkiye'de temsilciliği olmayan İsveç merkezli şirketin Stockholm'deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri firmadan olumlu geri dönüş aldı. Buna göre, Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki Pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak.

NE OLMUŞTU?

RTÜK yaptığı son dakika açıklamasında lisans başvurusu yapmayan platformlar için resmi internet sitesi üzerinden uyarı yayınlamış ve açıklamada "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında" yayınlanan uyarıda dört platform için 72 saat verilmişti. Uluslararası müzik dinleme platformu Spotify, süre verilen platformlar arasında en dikkat çekeni olmuştu

Son dakika haberi: RTÜK-Spotify anlaşması tamam

Son dakika haberi: RTÜK-Spotify anlaşması tamam