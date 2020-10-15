Son dakika! Sanayi tipi damıtma tanklarıyla suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, peş peşe yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından başlatılan operasyonları sürdürdü.

Esenyurt İlçesi'nde sahte içki imalatı yapılan 1'i iş yeri üç adrese baskın yapıldı. 197 adet beş litrelik bidonlarda toplam 985 litre etil alkol, plastik fiber tanklar içerisinde dört bin 700 litre etil alkol, 30 şişe satışa hazır hale getirilmiş sahte içki, sanayi tipi damıtma cihazı, 44 kit, iki elektrikli hava pompası, farklı markalara ait dört bin 280 etiket, 150 adet beş litrelik plastik bidon, 500 şeffaf pet şişe, bir dolum tabancası ve 45 boş cam likit şişesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı.