Son dakika: Şovun sonu hüsran! 'Hoş geldin Sophie' deyince aldığı yanıt ile neye uğradığını şaşırdı! Toplantıyı bile iptal etti...

10 MİLYON EURO ÖDEDİ

Petronin yaptığı ilk açıklamada, "Mali için dua edeceğim, Allah'ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım çünkü Müslümanım. Siz bana Sophie diyorsunuz ama karşınızda Meryem var" şeklinde konuştu.