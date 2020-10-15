SON DAKİKA: Yunanistan'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip Türkiye'ye geliyor...

YUNANİSTAN'DAN AYRILAN AYRILANA

Daha önce de Yunanistan'dan birçok şirket çekilmişti. Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti.

Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

1865'TE KURULDU

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar euroya satılmıştı.

BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.