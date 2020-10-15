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SON DAKİKA: 'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip 'ye geliyor...

Son dakika haberine göre; ekonomik buhran yaşayan , dünya devi şirketin kepenk indirme kararı ile sarsıldı. Binlerce insana istihdam sağlayan şirketin ayrılışı istihdamı olumsuz etkileyecek. Yunanistan'ı sarsan bir diğer şok ise, dünya devi şirketin 'ye gelecek olması... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 07:44 Son Güncelleme: 15.10.2020 07:53 ABONE OL
SON DAKİKA: Yunanistan'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip Türkiye'ye geliyor...

Koronavirüs salgını ve ekonomik kriz ile boğuşan , dünya devi Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos şirketinin ülkeden ayrılacak olması ile derinden sarsıldı. Şirketin, 'ye gelecek olması ise Yunanistan'ın üzüntüsünü ikiye katladı.

SON DAKİKA: Yunanistan'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip Türkiye'ye geliyor...

KEPENK İNDİRDİ, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Almanya'nın dünya devi şirketi Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos 'dan çıkma kararı aldı. Şirket resmi açıklama ile kararı duyurdu. Açıklamaya göre 31 Aralık 2020 itibarıyla şirketin faaliyetleri sona erecek.

Şirketin faaliyetlerini 'de devam ettireceği de bildirildi.

SON DAKİKA: Yunanistan'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip Türkiye'ye geliyor...

YUNANİSTAN'DA İSTİHDAMA AĞIR DARBE

, dev şirketin kararı ile derinden sarsılırken, ülkede istihdamın olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Paniğe kapılan Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu, bir açıklama yayınladı. Açıklamada, yüzlerce insanın işsiz kalacağı belirtildi. Buna karşı önlem alınması istendi.

MİÇOTAKİS'E MEKTUP GÖNDERDİLER

POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA: Yunanistan'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip Türkiye'ye geliyor...

YUNANİSTAN'DAN AYRILAN AYRILANA

Daha önce de 'dan birçok şirket çekilmişti. Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti.

Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

1865'TE KURULDU

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar euroya satılmıştı.

BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.

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SON DAKİKA: Yunanistan'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip Türkiye'ye geliyor...
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