Turist avcısı hırsızlar yakalandı! 3 şüpheli de 113 suç kaydı

İstanbul Karaköy'de turistlerin korkulu rüyası olan 3 kadın yankesici gözaltına alındı. Yaklaşık 180 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerden, Hatice Ö. (41)'nün 24, Yaren Ç (23)'nin 76, Sevda Y.(31)'nin ise 13 adet yankesicilikten kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 76 suç kaydı olan Yaren Ç. serbest bırakılırken diğerleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'Lİ TURİSTLERİ GASP ETMEYE ÇALIŞMIŞLARDI

Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı'nın önünde ABD'li turistlere yönelik hırsızlık girişimi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden de onlarca olaya karıştıklarını tespit etti.

10 OLAYA DAHA KARIŞMIŞLAR

Gözaltına alınan 3 kadının geçmişteki olaylarının tespitine yönelik çalışmalarda şüphelilerin; Beyoğlu'nda S. A.'nın 9 bin lira parasını ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayı, Alibeyköy Filistin uyruklu K. T.'nin 67 bin lira parasının çalınması olayı, Bahçeşehir Irak uyruklu V. K.'nın bin 500 ABD doları parasının çalınması olayı, Kıraç'ta Irak uyruklu S. A.'nın 2 bin 600 ABD doları parasının çalınması olayı, Bahçeşehir T. H.'nin 5 bin lira parasının çalınması olayı, Karaköy İngiliz uyruklu S. D.'nin cep telefonun çalınması olayı, Kasımpaşa Şikâyetçi H. T.'nin 5 tam altın 3 bin lira parasının bıçak çekmek sureti ile çalınması olayı, Beyazıt Meksika uyruklu F. A.'nın 600 lira parasının çalınması olayı ve Avcılar Şikâyetçi S. G. D.'nin bin 400 lira parasının çalınması olaylarına karıştıkları tespit edildi.

76 SUÇ KAYDI OLAN YAREN Ç. SERBEST KALDI

Yaptıkları eylemlerde yaklaşık 180 bin liralık hırsızlık yapan kadın yankesicilerden Yaren Ç'nin 76 suç kaydının olduğu, Sevda Y'nin 13 adet suç kaydının olduğu, Hatice Ö'nün ise 24 adet yankesicilik ve dolandırıcılıktan kaydının olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76 suç kayıtlı Yaren Ç. serbest kalırken diğerleri tutuklandı.