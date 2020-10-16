Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adana'dan Ankara'ya silah getiren suç örgütü üyelerine operasyon

'dan 'ya silah getiren suç örgütü üyelerine operasyon

'daki bir suç örgütü üyelerince 'daki bir başka örgüte getirilen silahlar polisin operasyonuyla ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:19 ABONE OL
Adana'dan Ankara'ya silah getiren suç örgütü üyelerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'daki bir suç örgütü üyelerinin, Ankara'daki bir gruba sattığı silahları teslim etmek için yola çıktığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Gölbaşı ilçesindeki yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada Adana'dan gelen 2 otomobili belirledi.

Otomobillerde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zanlılara yönelik operasyonunda yaşanan sıcak dakikalar kameralara yansıdı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'dan Ankara'ya silah getiren suç örgütü üyelerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA