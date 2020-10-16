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AK Parti Genel Başkanvekili 'un acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili 'un amcası vefat etti. Cenazenin Fatih Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:30 Son Güncelleme: 16.10.2020 09:35 ABONE OL
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili olan Numan Kurtulmuş'un acı günü. Numan Kurtulmuş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir Müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü
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