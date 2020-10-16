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'un amcası toprağa verildi...

Son dakika haberine göre; 'un amcası Hilmi Kurtulmuş toprağa verildi. Cenazeye, Numan Kurtulmuş, merhumun oğlu Fatih Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:41 ABONE OL
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası toprağa verildi...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 92 yaşında hayatını kaybeden amcası Hilmi Kurtulmuş, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Hilmi Kurtulmuş için Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Merhum için dua edildi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merhumun oğlu Fatih Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile yakınları saf tuttu.

Namazın ardından cenaze defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü. Numan Kurtulmuş da amcasının tabutuna cenaze aracına taşındığı sırada omuz verdi. Kurtulmuş daha sonra taziyeleri kabul etti.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası toprağa verildi...
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