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Amcaoğullarının tarla kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

’da amca oğulları arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 16.10.2020 22:56 Son Güncelleme: 16.10.2020 23:00 ABONE OL
Amcaoğullarının tarla kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nin ilçelerinden Aslanapa'ya bağlı Haydarlar köyünde amca çocukları olduğu öğrenilen akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tarla nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Ahmet Ersöz (44) ile amcasının oğlu Alpaslan Ersöz (20) arasında çıkan tartışma kısa sürde kavgaya dönüştü. Kavgada Alpaslan Ersöz'ün silahından çıkan kurşunlar, Ahmet Ersöz'ün olay yerinde hayatını kaybetmesine neden olurken, Muharrem Karateke'yi de ağır yaraladı.

Karateke, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Ahmet Ersöz'ün cenazesi de savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Alpaslan Ersöz ve kavgaya karışan Halit Ersöz jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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Amcaoğullarının tarla kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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