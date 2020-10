Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından sıcak fotoğraflar

Ermenistan; Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırılar gerçekleştiriyor. 47 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1669 ev, 84 apartman, 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

UĞUR YILDIRIM 18 GÜNDÜR AZERBAYCAN'DA!

Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım; 18 gündür Azerbaycan'da bulunuyor ve yaşanan gelişmeleri cephe hattından an be an kamuoyuna duyuruyor.

YILDIRIM; ERMENİSTAN'IN KULLANIMI YASAK OLAN TOCHKA-U FÜZELERİNİ KULLANDIĞINI FOTOĞRAFLADI

Uğur Yıldırım; Ermenistan'ın kullanımı yasak olan Tochka-U füzelerini kullandığını fotoğrafladı. Kimyasal savaş başlıkları ve kullanımı yasak misket bombaları taşıyabilen füzelerin görüntüsü Sabah Gazetesi'nde yer aldı.

KATLİAMIN TANIĞI GENCELİLER'LE GÖRÜŞTÜ

Uğur Yıldırım; Ermenistan Ordusunun ateşkese rağmen Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füzeli saldırıda şehid olanların yakınlarıyla görüştü. Yıldırım; katliamın tanıklarıyla görüştü.

Uğur Yıldırım; Murovdağ eteklerinde Ermenistan ordusuyla kahramanca mücadele eden Azerbaycanlı askerlerin nefes kesen mücadelesine de tanıklık etti.

Yıldırım; Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Halef Halefov'la görüştü ve "Azerbaycan topraklarında tek düşman unsuru kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Türkiye, Azerbaycan'ın kardeş ülkesi" dedi.

AZERBAYCAN, 27 EYLÜL'DE KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.