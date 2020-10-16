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önünde ’a destek mitingi

Giriş Tarihi: 16.10.2020 ABONE OL
Beyaz Saray önünde Azerbaycan’a destek mitingi
ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi. Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen 200 civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı. Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu. Eylemin ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.
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Beyaz Saray önünde Azerbaycan’a destek mitingi
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