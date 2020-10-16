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'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 silah kaçakçısından 6'sı tutuklandı

'nın Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. ve () ekipleri, adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 silah kaçakçısı gözaltına alındı, bu zanlılardan 6 kişi tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:36 Son Güncelleme: 16.10.2020 17:36 ABONE OL
Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 silah kaçakçısından 6'sı tutuklandı

Bursa'da, polisin silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi.

23 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelileri takibe alan ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından, önceki gün belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı.

12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7.62 mm çapında 63 fişek, 9 mm çapında 19 fişek, çapı belirsiz 53 fişek ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI


Baskında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer şüpheliler D.K., A.G., A.A., İ.Ç., M.D., S.Ş. ve E.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 silah kaçakçısından 6'sı tutuklandı
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