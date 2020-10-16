CHP, Şentop’un Azerbaycan’a gitmesini engellemeye çalıştı

TBMM Genel Kurulu'nun önceki günkü oturumunda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop liderliğindeki bir heyetin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak yapacağı ziyarete ilişkin tezkere oylanacaktı. Tezkerenin okunmasının ardından, oylamaya geçildi. Ancak CHP'liler, Şentop'un Azerbaycan'a gitmesini engellemek için yoklama istedi. CHP'nin bu hamlesine, İYİ Parti'den de destek geldi. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri salondan ayrıldı. Yeterli milletvekili olmadığından Genel Kurul çalışması, tezkere oylanmadan kapandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP ve İYİ Parti'nin bu tavrını sert sözlerle eleştirdi. Tartışmaların ardından, Şentop'un Azerbaycan ziyaretine ilişkin tezkere oylanarak kabul edildi. Bu gelişme üzerine dikkat çeken bir açıklama yapan CHP, Şentop'un engellemek istedikleri Bakü ziyaretine Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katılacağını bildirdi.