Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 16 Ekim Kandilli ve AFAD’tan gelen son depremler listesi

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Son dakika haberleri: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve ’tan gelen son depremler listesi

Geçtiğimiz gün akşam saatlerine doğru gerçekleşen ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurulan depremi sonrası vatandaşlar güncel verileri yakından takip etmeye başladı. Uzun süredir Büyük Marmara Depremine ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar bu sarsıntıya dikkat çekerken geçtiğimiz gün yaşanan küçük çaplı sarsıntı tedirginliğe yol açıyor ve "Biraz önce mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 2020 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve 'tan gelen son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:28 Son Güncelleme: 16.10.2020 09:29 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 16 Ekim Kandilli ve AFAD’tan gelen son depremler listesi ve son dakika deprem haberleri...

Son depremler listesi gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve gün içerisinde gerçekleşen sarsıntıları şiddetleri ve derinlikleri gibi detaylarla beraber anlık olarak vatandaşlarla paylaşırken "Biraz önce mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, 2020 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD'tan gelen son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN? KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi vatandaşlar tarafından güncel olarak takip edilirken geçtiğimiz gün Avcılar'da gerçekleşen deprem tüm Türkiye'yi bu noktaya kilitledi. Bilindiği üzere uzunca bir süredir beklenen büyük depremin sinyalleri olarak görülen bu sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor…

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 16 Ekim Kandilli ve AFAD’tan gelen son depremler listesi ve son dakika deprem haberleri...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN?

Ülkemizde vatandaşlar yaşanan son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına araştırmalarını sürdürüyor. ülkesinde yaşamamız gerekçesiyle birçok ilimizde özellikle de son dönemde ufak çaplı sarsıntılar meydana gelirken bu depremleri hisseden kişiler " mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu noktada Güncel deprem listesi için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve anlık takibi sağlayabilirsiniz...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 16 Ekim Kandilli ve AFAD’tan gelen son depremler listesi ve son dakika deprem haberleri...

DEPREM ANINDA YAŞAM ÜÇGENİ OLUŞTURUN!

(ÇÖK-KAPAN-TUTUN)!

  1. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulmalıdır.
  2. Okulda sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
  3. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
  4. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa yanına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
  5. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap gibi) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
  6. Kısacası, güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖKÜNÜZ, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde KAPANINIZ, düşmemek için sabit bir yere TUTUNUNUZ.
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Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 16 Ekim Kandilli ve AFAD’tan gelen son depremler listesi
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