Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 16 Ekim Kandilli ve AFAD’tan gelen son depremler listesi

Son depremler listesi gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gün içerisinde gerçekleşen sarsıntıları şiddetleri ve derinlikleri gibi detaylarla beraber anlık olarak vatandaşlarla paylaşırken "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, 16 Ekim 2020 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD'tan gelen son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN? KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi vatandaşlar tarafından güncel olarak takip edilirken geçtiğimiz gün İstanbul Avcılar'da gerçekleşen deprem tüm Türkiye'yi bu noktaya kilitledi. Bilindiği üzere uzunca bir süredir beklenen büyük depremin sinyalleri olarak görülen bu sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor…