Emine Erdoğan’dan İdlibliler için 50 ev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Suriye'de Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerinden ettiği siviller için bağışladığı 50 ev ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Törene katılan Hatay Vali Yardımcısı ve Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun, "Bu projeye birçok yerden destek geldi. Bugün de (dün) bizzat bağışta bulunan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 50 adet briket evi tamamlanarak teslim edildi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin, İçişleri Bakanımızın, Hatay Valimizin selamlarını getirdik" dedi. Sadakataşı Genel Sekreteri Fatih Bolcan da "Özellikle bağışlarıyla bu evlerin hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Hakkı Emir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve yöneticilerine teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu. Ev sahibi olan Fatma Ahmet, rejimin yoğun saldırıları sonucunda 2 yetim torunuyla göç etmek zorunda kaldığını belirterek, "Kalacak yerimiz yoktu. Evleri bağışlayan Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.