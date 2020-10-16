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çıkış yasağıyla serbest kaldı

darbe girişimi sonrası ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamıyla görüştüğü tespit edilen tutuklamaya sevk edildiği 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol verilerek serbest bırakıldı. Gerekçe olarak ise Bozkurt’un hali hazırda ankesörlü telefon kullanımı nedeniyle ’da yargılanması gösterildi. Savcılık ise bu karara itiraz ederek Bozkurt’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamıyla irtibata geçtiğine yönelik delilin yeni olduğunu vurgulayarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:00 Son Güncelleme: 16.10.2020 15:11 ABONE OL
Eski Tuğgeneral yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Albay olan ve darbe girişimi sonrası Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Oğuz Bozkurt'un ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamlarla irtibatı olduğu ortaya çıkmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan eski Tuğgeneral Bozkurt savcılık sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklama talebiyle İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Bozkurt hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI TALEBİ

Hakimlik kararında Bozkurt hakkında ankesörlü telefon kullanımı nedeniyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanmasını gerekçe gösterdi. Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin Bozkurt'u serbest bırakmasına itiraz etti. Savcılık, Hakimlikten Bozkurt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini talep etti. İtirazı 7. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.

15 TEMMUZ'DAN SONRA DA GÖRÜŞTÜ

Savcılık tutuklama talebiyle Hakimliğe gönderdiği yazıda Bozkurt'un Ankara'da yargılandığı dava ile İzmir'de yürütülen soruşturmanın delil durumu yönünden farklı olduğunu vurguladı. Yazıda, Bozkurt'un görev yerleri ile uyumlu olarak örgütün sözde TSK yapılanmasında asker şahıslardan sorumlu sivil unsurlarıyla ankesörlü hat üzerinden arandığını, bu aramaların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da devam ettirdiğine ilişkin yeni ve ek delil vasfında olduğuna dikkat çekti.

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Eski Tuğgeneral yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı
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