Gence neresi, nerede? Gence Azerbaycan haritasında nerede? İşte detaylar...

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye Ermenistan güçleri tarafından füzeli saldırıda bulunulduğu son dakika haberi olarak duyuruldu. Çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığı olayla birlikte vatandaşlarımız Gence neresi, nerede? Şeklinde sorularla yoğun olarak araştırma yapmaya başladı.

GENCE NERESİ, NEREDE? GENCE AZERBAYCAN HARİTASINDA NEREDE?

Ermenistan tarafından füzeli saldırı yapılan Gence kentine ilişkin merak edilen Gence neresi, nerede? Ve Gence Azerbaycan haritasında nerede? Şeklinde sorulara ilişkin detaylar şöyle;