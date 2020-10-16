Görevi başında rahatsızlanan asker şehit oldu

Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığı'nda görevi esnasında rahatsızlanan deniz er Volkan Soy, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Soy'un cenazesi dün akşam memleketi Kars'a getirildi. Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin annesi Nezaket Soy ve yakınları "Oy balam, selvi boylu balam, bayrağa sarılı tabutu gelen balam" diyerek ağıt yaktı. Soy bugün Akyaka ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.