Halil Sezai hakkında son dakika kararı! 13 yıl 10 aylık iddianame kabul edildi!

Yan binada oturan yaşlı komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınarak tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi. Edinilen son dakika bilgisine göre Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına duruşmaya çıkacak. Sezai'nin 13 yıl 10 ay hapsi isteniyor.

SABAH muhabiri Atakan Irmak'ın aktardığı bilgiye göre Halil Sezai'nin yan komşusuna tekme tokat saldırdığı ve öldüresiye döverken de küfürler savurduğu görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından hazırlanan iddianamede 13 yıl 10 ay hapsi istendi. Sezai'nin yargılanacağı davada edinilen son dakika bilgisinde iddianamenin kabul edildiği aktarıldı.

30 'EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sezainin dava duruşmasının ekim ayı sonunda gerçekleşeceği ve hakim karşısına ilk kez Ekim ayının 30'unda çıkacağı öğrenildi.

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