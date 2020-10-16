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Komandolar indirme yaptı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 16.10.2020 ABONE OL
Komandolar indirme yaptı
Şırnak, Van, Siirt ve Hakkâri'de; 2 bin 512 güvenlik görevlisinin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Harekâtı başlatıldı. Kato, Faraşin, Besta, Herekol, İncebel Dağları, Kelmehmet Dağı, Altın Dağlar ile Kavaklı bölgesine Jandarma Özel Harekât timleri ile jandarma komandolar helikopterle indirme yaptı. İHA'ların destek verdiği birlikler, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklar ortaya çıkardı. Sığınaklardaki yaşam malzemeleri ve mühimmat imha edildi. 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
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Komandolar indirme yaptı
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