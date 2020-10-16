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’e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu

Cizre’de tartıştığı kadına hakaret eden kişi, uzlaştırma ile hapis cezasından kurtuldu.

ABİDİN YEL
Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:13 ABONE OL
LÖSEV’e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu

Şırnak'ta Z.T. isimli kadına hakaret ettiği için mahkemelik olan A.B isimli şahıs LÖSEV'e 2 Bin TL bağışta bulununca hapis cezasından kurtuldu.

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda, 24 Nisan 2020 tarihinde, A.B., servis aracında tartıştığı Z.T. isimli kadına hakaret etti. A.B., servisten indikten sonrada Z.T'ye hakaret etmeye devam edince Z.T., suç duyurusunda bulundu. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit, sesli, yazılı veya görüntülü hakaret suçları iddiası ile A.B, hakkında soruşturma başlatıldı. Suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle soruşturma dosyası Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildi. Soruşturma dosyası kapsamında Z.T ve A.B arasında uzlaştırma görüşmelerine başlanıldı. Yapılan uzlaştırma sonucunda, şüpheli A.B., şikayetçi Z.T.'nin talebi üzerine LÖSEV Vakfına 2 bin TL bağışlayarak, hem 2 yıllık hapis cezasından kurtuldu hem de LÖSEV Vakfına bağışta bulunularak toplumda uzlaşma kültürünün sağlanması ve yerleşmesi adına güzel bir örnek sergilenmiş oldu.

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LÖSEV’e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu
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