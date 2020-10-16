MİT’ten BAE ajanına suçüstü

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladığını söyledi.

Yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiği, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE istihbarat servisiyle bağlantısını kabul ettiği öğrenildi. Ajanın, Türkiye'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği ve uzun yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi.

Açıklama yapan yetkili ayrıca yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti.

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